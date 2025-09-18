Bäderfachschule im Erzgebirge öffnet erstmals ihre Tore und informiert über Angebote

Seit gut einem Jahr gibt es im Sportpark Rabenberg in Breitenbrunn auch eine Bäderfachschule. Ein Tag der offenen Tür findet am 19. September statt.

Zum Gründungsfest, gekoppelt mit einem Tag der offenen Tür, lädt die Bäderfachschule im Sportpark Rabenberg für Freitag, 19. September, ein. Von 10 bis 15 Uhr ist ein umfangreiches Programm geplant, das eine Fachausstellung mit Bädertechnik, Bäderchemie und Möglichkeiten des Bäderbaus beinhaltet. Aber auch Einblicke in die Schule, deren... Zum Gründungsfest, gekoppelt mit einem Tag der offenen Tür, lädt die Bäderfachschule im Sportpark Rabenberg für Freitag, 19. September, ein. Von 10 bis 15 Uhr ist ein umfangreiches Programm geplant, das eine Fachausstellung mit Bädertechnik, Bäderchemie und Möglichkeiten des Bäderbaus beinhaltet. Aber auch Einblicke in die Schule, deren...