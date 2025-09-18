Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Es gehört viel dazu, bevor Schwimmer sicher ihre Bahnen ziehen können.
Es gehört viel dazu, bevor Schwimmer sicher ihre Bahnen ziehen können. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Es gehört viel dazu, bevor Schwimmer sicher ihre Bahnen ziehen können. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Es gehört viel dazu, bevor Schwimmer sicher ihre Bahnen ziehen können. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Schwarzenberg
Bäderfachschule im Erzgebirge öffnet erstmals ihre Tore und informiert über Angebote
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit gut einem Jahr gibt es im Sportpark Rabenberg in Breitenbrunn auch eine Bäderfachschule. Ein Tag der offenen Tür findet am 19. September statt.

Zum Gründungsfest, gekoppelt mit einem Tag der offenen Tür, lädt die Bäderfachschule im Sportpark Rabenberg für Freitag, 19. September, ein. Von 10 bis 15 Uhr ist ein umfangreiches Programm geplant, das eine Fachausstellung mit Bädertechnik, Bäderchemie und Möglichkeiten des Bäderbaus beinhaltet. Aber auch Einblicke in die Schule, deren...
