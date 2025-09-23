Baustart für neues Feuerwehrdepot im Erzgebirge

Auf der grünen Wiese an der B 101 in Markersbach wird in den kommenden zwei Jahren ein neues Feuerwehrdepot errichtet. Fördermittel sind zugesichert.

Der Bagger hat die erste Grasnarbe aufgerissen. Damit startet der Bau des neuen Feuerwehrdepots in Markersbach, direkt an der B 101 gelegen. Mittlerweile hat die Gemeinde auch den Bescheid vorliegen, dass die Fördermittel in Höhe von rund 650.000 Euro aus dem Landeshaushalt fließen werden. Zugleich gab es vom Landratsamt grünes Licht für den...