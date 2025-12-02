Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Fußweg von der Erlaer Straße zum Naturtheater ist abgesperrt und wird es auch bleiben.
Sowohl Gartenzaun als auch Stützmauer drohen in diesem Bereich auf den Fußweg zu kippen.
Früher ein Kindergarten, später das Freizeitzentrum für Kinder: Nun bricht die Stützmauer an dem seit Jahren nicht mehr genutzten Gelände an der Erlaer Straße, Abzweig Uferstraße ein. Doch es handelt sich um ein Privatgelände.
Schwarzenberg
Bauzäune im Stadtgebiet Schwarzenberg werfen Fragen auf
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Abgeriegelt mit einer rot-weißen Absperrung ist ein Fußweg am Rockelmannpark. Große Bauzäune sichern zudem eine Stützmauer an der Uferstraße seit Wochen. Was ist da los, und warum tut sich nichts?

Ein Schwarzenberger will zur jüngsten Stadtratssitzung wissen: „Was hat es denn mit den Bauzäunen auf sich?“ Gemeint ist zum einen die rot-weiße Absperrung des Fußwegs, der von der Erlaer Straße aus in Richtung Naturtheater führt. Die Antwort von Bauamtsleiterin Sabina Loos überrascht: „Dieser Fußweg ist marode und wird dauerhaft...
