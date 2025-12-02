Bauzäune im Stadtgebiet Schwarzenberg werfen Fragen auf

Abgeriegelt mit einer rot-weißen Absperrung ist ein Fußweg am Rockelmannpark. Große Bauzäune sichern zudem eine Stützmauer an der Uferstraße seit Wochen. Was ist da los, und warum tut sich nichts?

Ein Schwarzenberger will zur jüngsten Stadtratssitzung wissen: „Was hat es denn mit den Bauzäunen auf sich?" Gemeint ist zum einen die rot-weiße Absperrung des Fußwegs, der von der Erlaer Straße aus in Richtung Naturtheater führt. Die Antwort von Bauamtsleiterin Sabina Loos überrascht: „Dieser Fußweg ist marode und wird dauerhaft...