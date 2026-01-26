Begeisterungsstürme im Erzgebirge: Wenn Dresden in Schwarzenberg gospelt

Die Gospelnight Dresden zu Gast in Schwarzenberg. Die Chormitglieder reißen das Publikum in der St. Georgenkirche mit.

Gospel geht ins Blut und fetzt – auch am Sonnabend in der St.-Georgen-Kirche in Schwarzenberg ist das so. Mit Musik, schwingenden Hüften und klatschenden Händen zogen die Mitglieder der „Gospelnight Dresden“ ins Gotteshaus ein. Allesamt waren schwarz gekleidet und trugen farbige Schals. Bei der Gospelnight handelt es sich um ein...