Bergwacht-Gipfeltreffen im Erzgebirge

Der Bundesausschuss der DRK-Bergwachten tagte am Wochenende in Eibenstock und besuchte den Bergwacht-Stützpunkt in Johanngeorgenstadt.

Der Bundesausschuss der DRK-Bergwacht tagte am vergangenen Wochenende in Eibenstock und besuchte den Bergwacht-Stützpunkt in Johanngeorgenstadt. „Das war eine Ehre für uns", sagte Frank Hahn, Technischer Leiter der Bergwacht Johanngeorgenstadt. Gastgeber des Treffens, bei dem auch die Bundesleitung der Bergwacht gewählt wird, war nach mehr...