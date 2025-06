Berlinerin setzt für Maffay-Konzert in Schwarzenberg auf „volles Risiko“ und sagt nun: „Was ich alles verpasst hätte ...“

Barbara Beuth aus Berliner schwärmt - von Schwarzenberg, ihrer Gastgeberin und natürlich dem Maffay-Konzert am Samstag. Um dafür ins Erzgebirge zu gelangen, wählte sie einen ungewöhnlichen Weg.

„Ach, war das schön! So eine angenehme Stimmung, so eine Atmosphäre. Die Leute sind alle so nett, die Stadt so grün, alles ist so ursprünglich und gemütlich“, sprudelt es am Telefon aus Barbara Beuth nur so heraus. Seit Sonntagabend ist die Berlinerin zurück in der Hauptstadt und sagt: „Es war eine der schönsten Konzerte, das ich von...