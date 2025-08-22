Beschluss mit Bauchschmerzen – Raschau-Markersbach startet lang ersehntes Bauprojekt

Seit vielen Jahren schon wird im Gemeinderat Raschau-Markersbach über den Bau eines neuen Depots für die Feuerwehr Markersbach debattiert. Kurz vor dem Baustart werden nochmal Bedenken laut.

Nichts wird im Gemeinderat Raschau-Markersbach schon so lange diskutiert, wie der notwendige Neubau eines modernen Feuerwehrgerätehauses für die Wehr in Markersbach. Bis heute stehen ihre Einsatzfahrzeuge, hängen die Schutzanzüge in einer Haushälfte neben der Gaststätte „Goldener Hahn“. Nichts wird im Gemeinderat Raschau-Markersbach schon so lange diskutiert, wie der notwendige Neubau eines modernen Feuerwehrgerätehauses für die Wehr in Markersbach. Bis heute stehen ihre Einsatzfahrzeuge, hängen die Schutzanzüge in einer Haushälfte neben der Gaststätte „Goldener Hahn“.