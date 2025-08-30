Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen. Bild: Carsten Wagner
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.

Nichts macht Simone Dolling so nervös wie die Tatsache, nicht zu wissen, was passiert. Denn als langjährige Chefin für Wirtschaft und Einkauf für die Unternehmen der Erzgebirgischen Krankenhaus- und Hospitalgesellschaft (EKH) Schwarzenberg wusste sie immer genau, was wann wo passiert – und was es gekostet hat. Doch der Donnerstag ihrer...
Das könnte Sie auch interessieren
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
18.08.2025
3 min.
Ritterschlag für den neuen Würdenträger der Stadt Schwarzenberg – Doch wer ist der Mann?
René Templin als neuer Ritter Georg. Er begleitet von nun an Burgfräulein Edelweiß.
Nach 26 Jahren in der Rolle der Symbolfigur für Schwarzenberg ist Jörg Schale nun in die Ritter-Rente verabschiedet worden. Warum der Neue sogar ein echter Ritter ist.
Beate Kindt-Matuschek
11:00 Uhr
4 min.
Wie fanden Erzgebirger den neuen Erzgebirgskrimi?
Komparse Felix Klärner – hier mit Max Hopp (r.), einem der Hauptdarsteller, vor der „Waldschänke“. Der Wahl-Magdeburger stammt aus Zwickau und hat Verwandtschaft im Erzgebirge.
Bei Bauarbeiten wird eine Leiche ausgegraben, die dort wohl schon Jahrzehnte lag, ein Mann hat sich scheinbar erhängt, und der Kommissar befindet sich in Lebensgefahr. Ein Erzgebirgskrimi, der es in sich hat.
unseren Reportern
18:00 Uhr
3 min.
Wo Kinder und Senioren im Erzgebirge gemeinsam dicke Knollen züchten
Tolle Knollen haben die Mädchen und Jungen der „Fuchsgruppe“ aus dem Boden geholt.
Es ist ein Generationsprojekt und erfreut kleine Leute und ältere Menschen gleichermaßen: Der Garten im Gelände des EKH-Pflegeheims in Antonshöhe.
Beate Kindt-Matuschek
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
Mehr Artikel