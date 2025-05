Besucher-Ansturm bei Hundesport-Landesmeisterschaft im Erzgebirge: „Besser geht es kaum“

In Johanngeorgenstadt ist am Wochenende die Landesmeisterschaft im Hundesport ausgetragen worden. Vom Besucherzuspruch wurden alle überrascht. Ein Hingucker zudem: die Siegerpokale. Sie waren in Form eines Schwibbogens gestaltet.

Es regnet in Johanngeorgenstadt. Und doch sind die Parkplätze rund um die Sportstätte Franz Mehring am Samstagnachmittag sehr gut belegt. Auf der Tribüne stehen Kinder und Erwachsene in Regenjacken und unter Schirmen. "Mit so vielen Zuschauern haben wir nicht gerechnet und erst recht nicht bei diesem Wetter", gibt Toni Tschischka, der...