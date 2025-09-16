Bewegte Bilder aus Schwarzenberg offenbaren frühere Schwärmerei für einen Promi

Schwarzenberg
Ein gemeinsames Filmerlebnis im Kino weckt Erinnerungen, löst Lachsalven im Publikum aus und rührt die langjährige Oberbürgermeisterin der Stadt Schwarzenberg am Ende gar zu Tränen.
Montagabend ins Kino? Warum nicht. Das haben sich etwa 140 Schwarzenberger gedacht, die der Einladung der Stadt zur Kultursendung „Schlager einer kleinen Stadt“ gefolgt waren.
