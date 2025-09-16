Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bereits 1966 wurden für die Sendung Ritter Georg und der Drache animiert.
Bereits 1966 wurden für die Sendung Ritter Georg und der Drache animiert.
Schwarzenberg
Bewegte Bilder aus Schwarzenberg offenbaren frühere Schwärmerei für einen Promi
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Ein gemeinsames Filmerlebnis im Kino weckt Erinnerungen, löst Lachsalven im Publikum aus und rührt die langjährige Oberbürgermeisterin der Stadt Schwarzenberg am Ende gar zu Tränen.

Montagabend ins Kino? Warum nicht. Das haben sich etwa 140 Schwarzenberger gedacht, die der Einladung der Stadt zur Kultursendung „Schlager einer kleinen Stadt“ gefolgt waren.
