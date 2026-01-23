MENÜ
Sie wissen, was gern gelesen wird. Das Team der Stadtbibliothek Schwarzenberg: Leiterin Cornelia Krätzschmar, Janine Müller und Juliane Bochmann (v. l.).
Im März 2025 startete mit dem Format „Literarischer Kaffeeklatsch" in der Stadtbibliothek ein Angebot, das sich großer Beliebtheit erfreut.
Die Buchlesung mit Autorin Christina Hiemer war nur eine Veranstaltung von vielen im Festjahr 2025.
Juliane Bochmann, die den Buchsommer betreut, will nun mit ihren Kolleginnen einen speziellen „Buchsommer Junior" für Schwarzenberg entwickeln.
Schwarzenberg
Bibliothek im Erzgebirge registriert steigende Besucherzahlen
Von Beate Kindt-Matuschek
Eine Pause legt das Team der Stadtbibliothek Schwarzenberg nach den vielen Veranstaltungen im Festjahr keineswegs ein. Es wird sogar schon wieder an neuen Ideen gefeilt. Was die Besucher im neuen Jahr erwartet.

Bücher regen die Fantasie an. Und wenn dann noch drei kreative jungen Damen ins Plaudern kommen, purzeln die Ideen für neue Veranstaltungen nur so. Mit Erfolg, wie sich zeigt. Denn beispielsweise hat sich der erst im März 2025 gestartete „Literarische Kaffeeklatsch“ zu einem Selbstläufer und gern genutzten Format entwickelt. Das freut vor...
