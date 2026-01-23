Bibliothek im Erzgebirge registriert steigende Besucherzahlen

Eine Pause legt das Team der Stadtbibliothek Schwarzenberg nach den vielen Veranstaltungen im Festjahr keineswegs ein. Es wird sogar schon wieder an neuen Ideen gefeilt. Was die Besucher im neuen Jahr erwartet.

Bücher regen die Fantasie an. Und wenn dann noch drei kreative jungen Damen ins Plaudern kommen, purzeln die Ideen für neue Veranstaltungen nur so. Mit Erfolg, wie sich zeigt. Denn beispielsweise hat sich der erst im März 2025 gestartete „Literarische Kaffeeklatsch“ zu einem Selbstläufer und gern genutzten Format entwickelt. Das freut vor... Bücher regen die Fantasie an. Und wenn dann noch drei kreative jungen Damen ins Plaudern kommen, purzeln die Ideen für neue Veranstaltungen nur so. Mit Erfolg, wie sich zeigt. Denn beispielsweise hat sich der erst im März 2025 gestartete „Literarische Kaffeeklatsch“ zu einem Selbstläufer und gern genutzten Format entwickelt. Das freut vor...