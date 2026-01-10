MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Farbspektrum will die Stadt Schwarzenberg marketingtechnisch festhalten.
Am Farbspektrum will die Stadt Schwarzenberg marketingtechnisch festhalten. Bild: Stadtverwaltung
Eine faszinierende Laser-Show zum Stadtjubiläum fand Ende August 2025 in Schwarzenberg am Fuße von Schloss und Kirche statt.
Eine faszinierende Laser-Show zum Stadtjubiläum fand Ende August 2025 in Schwarzenberg am Fuße von Schloss und Kirche statt. Bild: Carsten Wagner
Die Hochseilartisten der Geschwister Weisheit waren Bestandteil der Show und wurden vom Publikum gefeiert.
Die Hochseilartisten der Geschwister Weisheit waren Bestandteil der Show und wurden vom Publikum gefeiert. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Am Farbspektrum will die Stadt Schwarzenberg marketingtechnisch festhalten.
Am Farbspektrum will die Stadt Schwarzenberg marketingtechnisch festhalten. Bild: Stadtverwaltung
Eine faszinierende Laser-Show zum Stadtjubiläum fand Ende August 2025 in Schwarzenberg am Fuße von Schloss und Kirche statt.
Eine faszinierende Laser-Show zum Stadtjubiläum fand Ende August 2025 in Schwarzenberg am Fuße von Schloss und Kirche statt. Bild: Carsten Wagner
Die Hochseilartisten der Geschwister Weisheit waren Bestandteil der Show und wurden vom Publikum gefeiert.
Die Hochseilartisten der Geschwister Weisheit waren Bestandteil der Show und wurden vom Publikum gefeiert. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Bilanz des Festjahrs in Schwarzenberg fällt solide aus: An zwei Sachen will die Stadt festhalten
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 875-Jahr-Feier der Stadt Schwarzenberg ist Geschichte. Oberbürgermeister Ruben Gehart zeigt sich zufrieden und fegt ein Gerücht vom Tisch.

„Ich denke, wir können trotz schwieriger finanzieller Lage, auf ein gelungenes und erlebnisreiches Festjahr unserer 875-Jahr-Feier zurückblicken.“ Das sagt Ruben Gehart (CDU), Oberbürgermeister von Schwarzenberg. „Es war ein wundervolles Festjahr, in einem vernünftigen Rahmen“, fügt er hinzu. Finanziell sei die Stadt auch in dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
3 min.
Nach Wohnhausbrand am Markt in Schwarzenberg: Wie geht es den ehemaligen Bewohnern?
Der Wohnhausbrand Mitte Dezember am Markt in Schwarzenberg hatte die Einsatzkräfte massiv gefordert.
Mitte Dezember hielt ein Wohnhausbrand am Markt in Schwarzenberg die Einsatzkräfte über Stunden in Atem. Inzwischen konnte schon geholfen werden. Eine Spendenaktion läuft noch.
Beate Kindt-Matuschek
10:58 Uhr
2 min.
Lange Pause: Knieoperation bei Victor Boniface
Victor Boniface muss am Knie operiert werden und fällt lange aus. (Archivbild)
Elf Spiele, kein Tor: Das ist die Bilanz von Victor Boniface bei Werder Bremen. Nun muss der Angreifer operiert werden. Was das für den Stürmer und den Club bedeutet.
09.12.2025
3 min.
Antifa-Demo in Schwarzenberg kann stattfinden – mit neuer Route in Distanz zum Weihnachtsmarkt
Die angemeldete Demonstration in Schwarzenberg am 13. Dezember wird von Einsatzkräften der Polizei abgesichert.
Die linke Gruppierung „Spektrum 360“ hat für kommenden Samstag in Schwarzenberg eine Versammlung angemeldet. Etwa 200 Teilnehmer werden erwartet. OB Ruben Gehart hofft auf die Vernunft aller Beteiligten.
Beate Kindt-Matuschek
11:00 Uhr
4 min.
Prinzenraub-Theater in Hartenstein 2026: Termine für Spektakel auf Schlossruine und Ticketverkauf stehen fest
Nach der erfolgreichen Premiere 2025 (Foto) heißt es im Juli 2026 erneut: „Hartenstein spielt Prinzenraub“. Drei Aufführungen sind geplant.
Der Erfolg von 2025 ermutigt Hartenstein zur Fortsetzung des Prinzenraub-Spektakels. Über 100 Laiendarsteller begeisterten fast 1500 Zuschauer. Die neue Saison wartet mit Überraschungen auf.
Holger Weiß
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel