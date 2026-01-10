Bilanz des Festjahrs in Schwarzenberg fällt solide aus: An zwei Sachen will die Stadt festhalten

Schwarzenberg
Die 875-Jahr-Feier der Stadt Schwarzenberg ist Geschichte. Oberbürgermeister Ruben Gehart zeigt sich zufrieden und fegt ein Gerücht vom Tisch.
„Ich denke, wir können trotz schwieriger finanzieller Lage, auf ein gelungenes und erlebnisreiches Festjahr unserer 875-Jahr-Feier zurückblicken.“ Das sagt Ruben Gehart (CDU), Oberbürgermeister von Schwarzenberg. „Es war ein wundervolles Festjahr, in einem vernünftigen Rahmen“, fügt er hinzu. Finanziell sei die Stadt auch in dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.