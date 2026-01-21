Bildungswege im Erzgebirge: Brecht-Gymnasium Schwarzenberg stellt sich Interessenten vor

Schwarzenberg
In vielen Familien müssen bald Entscheidungen gefällt werden über die Frage: Wie weiter nach der Grundschule? Jetzt ist die Zeit für Orientierung.
Wohin führt der Bildungsweg nach der Grundschule? Vor dieser Frage stehen derzeit viele Viertklässler. Jetzt ist wieder die Zeit, sich die weiterführenden Schulen näher anzusehen, zu entdecken und auszuloten, wo der Weg hinführen soll. Dafür öffnet das Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg seine Türen: am 24. Januar von 9 bis 12 Uhr, und zwar...
