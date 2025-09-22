Blick in die Vergangenheit Schwarzenbergs: Gleich zwei Termine bieten Gelegenheit dazu

Schwarzenberg
Im Festjahr der Stadt Schwarzenberg, die 2025 ihr 875-jähriges Bestehen feiert, öffnen viele ihre „Schatztruhen“. Zwei Veranstaltungen gibt es dazu.
Eine Auswahl von alten „vorfotografischen“ Ansichten Schwarzenbergs verdeutlicht, welches Augenmerk frühere Generationen auf Gestalt und Geschichte der Stadt legten. Das will ein Bildervortrag von Andreas Kahl vermitteln. Dazu wird für Mittwoch,19 Uhr, ins Schwarzenberger Café „Bon-Air“ am Hammerweg eingeladen. „Eine solche Rückschau...
