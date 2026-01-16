Brautausstatterin aus dem Erzgebirge zeigt Teile der neuen Kollektion zur Messe in Chemnitz

Schwarzenberg
Es ist die Zeit der Hochzeitsmessen. Die neuen Modelle sind da. Brautausstatterin Siiri Uhlmann aus Schwarzenberg zeigt Teile der neuen Kollektion in Chemnitz. Doch die Anzahl der regionaler Anbieter ist rückläufig, und kleinere Messen scheitern an zu hohen Kosten.
„Eine Schwarzenberger Hochzeitsmesse wird es wohl nicht noch mal geben.“ Das sagt Siiri Uhlmann, die seit 2010 das traditionsreiche Geschäft ihrer Familie „Hut- und Brautmoden Börner“ führt. Das Geschäft am Unteren Markt in Schwarzenberg hatte 1884 Karl Börner als Schuhgeschäft eröffnet, 1947 übernahm Ingeborg Börner als...
