MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Häusliche Gewalt, zumeist Gewalt an Frauen, ist noch immer Tabu-Thema.
Häusliche Gewalt, zumeist Gewalt an Frauen, ist noch immer Tabu-Thema. Foto: dpa
Häusliche Gewalt, zumeist Gewalt an Frauen, ist noch immer Tabu-Thema.
Häusliche Gewalt, zumeist Gewalt an Frauen, ist noch immer Tabu-Thema. Foto: dpa
Schwarzenberg
Buchlesung in Schwarzenberg zu brisantem Thema: Häusliche Gewalt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Buchautorin aus der Hauptstadt kommt ins Erzgebirge, um ihr Buch „Stille Gewalt“ vorzustellen und damit ein tabuisiertes Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.

„Wie oft bleibt Gewalt unsichtbar, obwohl sie mitten unter uns erfolgt?“ Auf diese Frage versucht eine Buchlesung Antworten zu finden, die am 25. März ab 18 Uhr in der Stadtbibliothek Schwarzenberg stattfindet. Dann ist Autorin Asha Hedayati zu Gast und stellt ihr Buch „Stille Gewalt – Wie der Staat Frauen alleinlässt“ vor. Die Autorin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:32 Uhr
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
24.11.2025
2 min.
Bäcker aus dem Erzgebirge unterstützen Aktionstag gegen häusliche Gewalt – Hilfsangebot auf Brottüten
Gewalt gegen Frauen ist noch immer allgegenwärtig.
Gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, das will der Orange-Day. Deshalb gibt es am Dienstag bei einigen Bäckereien in der Region mehr als nur Brötchen.
Beate Kindt-Matuschek
12:30 Uhr
3 min.
Rochlitzer Fußballer tauschen erneut den Trainer aus
Martin Kreher (l.) und Silvio Weißhuhn bildeten nur für wenige Monate ein Trainergespann beim BSC Motor Rochlitz.
Einen Spieltag vor der Winterpause wurde Martin Kreher beim BSC vorgestellt. Nun, kurz vor dem Start in die Rückrunde, gehen Coach und Verein nach wenigen Monaten wieder getrennte Wege.
Robin Seidler
19.03.2026
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
12:30 Uhr
2 min.
In Model-Mamas Fußstapfen: Leni Klum springt bei "GNTM" ein
Heidi Klum steht neben ihrer Tochter Leni. (Archivbild)
Heidi Klum musste in ihrer Model-Castingshow aussetzen, Tochter Leni übernahm. Wie sie die Jury-Rolle meisterte und was sie am meisten überraschte.
16.03.2026
4 min.
„Bei uns wird viel geweint, aber auch mal gelacht“: Beratungsstelle im Erzgebirge hilft bei Lebenskrisen
Anke Zienecker, Gabi Nitsche und Diana Baumgartl (von links) arbeiten aktuell in der Beratungsstelle der Awo in Schönheide. Im Sommer geht Gabi Nitsche in den Ruhestand.
Wenn Frauen Rat zu Schwangerschaft, Familie oder Partnerschaft suchen, führt der Weg nicht selten zur Beratungsstelle in Schönheide. Dort werden Sorgen aufgefangen und Wege aufgezeigt. Nun steht dort ein Generationswechsel an.
Heike Mann
Mehr Artikel