Buchlesung in Schwarzenberg zu brisantem Thema: Häusliche Gewalt

Eine Buchautorin aus der Hauptstadt kommt ins Erzgebirge, um ihr Buch „Stille Gewalt“ vorzustellen und damit ein tabuisiertes Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.

„Wie oft bleibt Gewalt unsichtbar, obwohl sie mitten unter uns erfolgt?“ Auf diese Frage versucht eine Buchlesung Antworten zu finden, die am 25. März ab 18 Uhr in der Stadtbibliothek Schwarzenberg stattfindet. Dann ist Autorin Asha Hedayati zu Gast und stellt ihr Buch „Stille Gewalt – Wie der Staat Frauen alleinlässt“ vor. Die Autorin... „Wie oft bleibt Gewalt unsichtbar, obwohl sie mitten unter uns erfolgt?“ Auf diese Frage versucht eine Buchlesung Antworten zu finden, die am 25. März ab 18 Uhr in der Stadtbibliothek Schwarzenberg stattfindet. Dann ist Autorin Asha Hedayati zu Gast und stellt ihr Buch „Stille Gewalt – Wie der Staat Frauen alleinlässt“ vor. Die Autorin...