Dacia stößt in Schwarzenberg mit Audi zusammen: Fünfstelliger Schaden

Ein Daciafahrer fuhr wohl zu weit links und geriet in den Gegenverkehr.
Zwischen Breitenbrunn und Schwarzenberg sind am Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Wie ein Pressesprecher der zuständigen Polizeidirektion aus Chemnitz mitteilt, geschah der Unfall auf der Karlsbader Straße. Das war passiert: Ein Mann fuhr in seinem Dacia auf der S 272 aus Breitenbrunn in Richtung Schwarzenberg. Der 76-jährige Fahrer steuerte das Fahrzeug anscheinend zu weit nach links und fuhr auf der Gegenspur. Dabei stieß der Dacia gegen einen Audi, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Sowohl der Fahrer des Dacia als auch der 66-jährige Fahrer des Audi blieben unverletzt. Beide Autos wurden beschädigt. Die Beamten schätzen den Schaden auf insgesamt etwa 12.000 Euro. (schöj)