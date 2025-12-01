Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diesmal wurden auch die Feuerwehrkameraden vom Weihnachtsmann beschenkt.
Diesmal wurden auch die Feuerwehrkameraden vom Weihnachtsmann beschenkt. Bild: Olaf Wolfram
Diesmal wurden auch die Feuerwehrkameraden vom Weihnachtsmann beschenkt.
Diesmal wurden auch die Feuerwehrkameraden vom Weihnachtsmann beschenkt. Bild: Olaf Wolfram
Schwarzenberg
Das gab es wohl noch nie im Erzgebirge: Feuerwehrmänner aus Raschau mussten beim Weihnachtsmann antreten
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Lied mussten sie nicht singen, auch kein Gedicht aufsagen. Dennoch erhielten die Feuerwehr-Kameraden vom Ruprecht ein nützliches Geschenk.

Die Überraschung war dem Rauschebart bei seinem Auftritt auf dem Raschauer Naschmarkt echt gelungen: Er ließ die Feuerwehrmänner zur Geschenk-Übergabe antreten. Ein Weihnachtsmann, der ein praktisches Geschenk für die Einsatzkräfte der Wehr aus seinem Geschenkesack holt, das gab es so wohl auch noch nie im Erzgebirge. René Richter,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
2 min.
Das gibt es nur im Erzgebirge: Einen Weihnachtsmarkt der Tiere ganz ohne Tiere
Swetlana und Falco Conrad in ihrem Futtershop in Raschau.
Neuer Geschäftsinhaber lädt zu einem Weihnachtsmarkt der Tiere ein. Am Sonntag werden in Raschau Fachfragen zu Hühnern, Reptilien, Hunden und Papageien beantwortet.
Katja Lippmann-Wagner
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
28.11.2025
1 min.
Die Weihnachtszeit beginnt: Im Erzgebirge werden in den nächsten Stunden zahlreiche Großpyramiden in Gang gesetzt
Am Freitagabend zum Naschmarkt in Raschau wird die Pyramide in Gang gesetzt.
Am Samstag lockt das traditionelle Pyramidenfest nach Grünhain, und am Sonntag gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt und das Sternheben in Beierfeld.
Beate Kindt-Matuschek
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
Mehr Artikel