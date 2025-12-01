Das gab es wohl noch nie im Erzgebirge: Feuerwehrmänner aus Raschau mussten beim Weihnachtsmann antreten

Ein Lied mussten sie nicht singen, auch kein Gedicht aufsagen. Dennoch erhielten die Feuerwehr-Kameraden vom Ruprecht ein nützliches Geschenk.

Die Überraschung war dem Rauschebart bei seinem Auftritt auf dem Raschauer Naschmarkt echt gelungen: Er ließ die Feuerwehrmänner zur Geschenk-Übergabe antreten. Ein Weihnachtsmann, der ein praktisches Geschenk für die Einsatzkräfte der Wehr aus seinem Geschenkesack holt, das gab es so wohl auch noch nie im Erzgebirge. René Richter,...