Das gibt es nur im Erzgebirge: Einen Weihnachtsmarkt der Tiere ganz ohne Tiere

Neuer Geschäftsinhaber lädt zu einem Weihnachtsmarkt der Tiere ein. Am Sonntag werden in Raschau Fachfragen zu Hühnern, Reptilien, Hunden und Papageien beantwortet.

Ein Weihnachtsmarkt der Tiere lockt am Sonntag von 12 bis 18 Uhr nach Raschau an die Straße des Friedens 4. Dort hat Falco Conrad zu Jahresbeginn den ortsansässigen Futtershop übernommen. „Tiere gibt es keine. Es geht um gemütliches Beisammensein bei Glühwein, Tee und Waffeln“, sagt der Unternehmer zur Veranstaltung. Damit will er Gutes...