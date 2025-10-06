Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alissa (8) und Luzia (7) haben 2024 ihre Roboterkäfer ins Rennen geschickt.
Alissa (8) und Luzia (7) haben 2024 ihre Roboterkäfer ins Rennen geschickt. Bild: Lara Lässig/Archiv
Alissa (8) und Luzia (7) haben 2024 ihre Roboterkäfer ins Rennen geschickt.
Alissa (8) und Luzia (7) haben 2024 ihre Roboterkäfer ins Rennen geschickt. Bild: Lara Lässig/Archiv
Schwarzenberg
Das große Roboterkäfer-Rennen: Rennstrecke im Museumsdepot Schwarzenberg
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu einer leuchtenden Ferienaktion mit viel Speed und einem Schautag für Erwachsene lädt die Stadt Schwarzenberg am Dienstag ins Depot am Bahnhof ein.

Am Dienstagvormittag leuchten und düsen sie wieder: Die kleinen Roboterkäfer, die im Museumsdepot am Bahnhof in Schwarzenberg ein großes Rennen austragen. Auf die richtige Spur gesetzt, werden die überdimensionalen Leuchtkäfer von Kids im Alter zwischen fünf und zehn Jahren. „Für sie ist diese Veranstaltung geeignet“, sagt Katrin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
30.09.2025
4 min.
Für diese Nacht in Schwarzenberg brauchen Gäste einen Kompass
Der Kugelbrunnen an der Bahnhofstraße, ein Geschenk der Partnerstadt Wunsiedel von 2000. Das Schmücken des Brunnens sollte das Brunnenfest von Wunsiedel widerspiegeln.
Der 2. Oktober wird ein turbulenter Tag im Festjahr– der 875-Jahr-Feier von Schwarzenberg. Es dürfte sich lohnen, vorbeizuschauen – mit Plan.
Beate Kindt-Matuschek
12:30 Uhr
1 min.
Kreatives auf Schloss Schwarzenberg: Modellieren mit einem Profi
Viele Kinder lieben es, mit den Händen selbst etwas zu erschaffen.
Für alle Ferienkinder, die gern mit ihren Händen etwas tun wollen, hält das Team vom Museum ein Angebot bereit.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel