Das große Roboterkäfer-Rennen: Rennstrecke im Museumsdepot Schwarzenberg

Schwarzenberg
Zu einer leuchtenden Ferienaktion mit viel Speed und einem Schautag für Erwachsene lädt die Stadt Schwarzenberg am Dienstag ins Depot am Bahnhof ein.
Am Dienstagvormittag leuchten und düsen sie wieder: Die kleinen Roboterkäfer, die im Museumsdepot am Bahnhof in Schwarzenberg ein großes Rennen austragen. Auf die richtige Spur gesetzt, werden die überdimensionalen Leuchtkäfer von Kids im Alter zwischen fünf und zehn Jahren. „Für sie ist diese Veranstaltung geeignet“, sagt Katrin...
