Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Andacht, Konzerte und Märchenhaftes

Ob Hutznohmd, Ausstellung oder Adventskonzert: Am Wochenende warten in der Region Aue und Schwarzenberg zahlreiche Veranstaltungen. Wohin? Die „Freie Presse“ hat mehrere Ausflugstipps parat.

