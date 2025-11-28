Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Blema-Chor gibt am Samstag drei Konzerte im Kulturhaus Aue.
Der Blema-Chor gibt am Samstag drei Konzerte im Kulturhaus Aue. Bild: Gregor Lorenz
Ein Adventskonzert mit dem Kammerchor Weimar gibt es in Griesbach.
Ein Adventskonzert mit dem Kammerchor Weimar gibt es in Griesbach. Bild: Karima Albrecht
Die Fotografin Katrin Markstein stellt in Zwönitz aus. Hier ihr Foto vom Schieferloch.
Die Fotografin Katrin Markstein stellt in Zwönitz aus. Hier ihr Foto vom Schieferloch. Bild: Katrin Markstein
Schwarzenberg
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Andacht, Konzerte und Märchenhaftes
Von unseren Redakteuren
Ob Hutznohmd, Ausstellung oder Adventskonzert: Am Wochenende warten in der Region Aue und Schwarzenberg zahlreiche Veranstaltungen. Wohin? Die „Freie Presse“ hat mehrere Ausflugstipps parat.

Advent, Advent ein Lichtlein brennt: An diesem Wochenende beginnt die Adventszeit. In fast jedem Ort gibt es kleine und größere Veranstaltungen. Viele haben eine lange Tradition. „Freie Presse“ gibt Tipps.
14.11.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Flohmarkt, Modenschau, Ü-30-Party
Zu einem Flohmarkt, bei dem Kindersachen, Spielzeug und einiges mehr angeboten werden, wird am Samstag in Zwönitz eingeladen.
Ob Flohmarkt, Modenschau oder Party: Am Wochenende warten in der Region Aue und Schwarzenberg zahlreiche Veranstaltungen. Wohin? Die „Freie Presse“ hat mehrere Ausflugstipps parat.
unseren Redakteuren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
20.11.2025
2 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Klassik, Kurzfilm und Geflügel
Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Kateryna Titova spielt im Erzgebirge.
Ein Philharmonisches Konzert mit Starpianistin, eine Geflügelschau mit edlen Züchtungen und auserlesene Kurzfilme: Die „Freie Presse“ gibt Tipps für ein kurzweiliges Wochenende.
unseren Redakteuren
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
