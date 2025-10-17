Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Fahrtag lädt die Museumsbahn Schönheide ein.
Zum Fahrtag lädt die Museumsbahn Schönheide ein. Bild: Michael Kapplick
Zum Fahrtag lädt die Museumsbahn Schönheide ein.
Zum Fahrtag lädt die Museumsbahn Schönheide ein. Bild: Michael Kapplick
Schwarzenberg
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Dampfbetrieb, Kirmes, Musical
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Big-Band-Auftritt im Kulturhaus Aue, Musical auf dem Rabenberg oder Festkonzert in Schwarzenberg: Am Wochenende ist in der Region wieder einiges los. „Freie Presse“ gibt mehrere Tipps.

Am Wochenende warten in der Region Aue-Schwarzenberg wieder zahlreiche Veranstaltungen. Wohin zuerst? Die „Freie Presse“ hat mehrere Tipps parat, was sich in der hiesigen Region unternehmen lässt, darunter eine Kirmes und ein Big-Band-Auftritt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Kirmes, Konzerte und Kindertag
Ausnahmetalent auf der Geige: Lucie Bartholomäi gastiert im Auer Kulturhaus.
Ob Party-Premiere in Bermsgrün, Drachenfest in Kühnhaide oder Klassik in Aue: Am Wochenende ist in der Region wieder einiges los. „Freie Presse“ hat mehrere Tipps parat, was sich unternehmen lässt.
unseren Redakteuren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
05.09.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Oldtimertreff, Fest-Premiere, Techno-Party
Zum Oldtimertreffen in Schönheide ist der Platz am Rathaus immer gut gefüllt.
Ob Oldtimertreff in Schönheide, Fest-Premiere in Bad Schlema oder Techno-Party in Zwönitz: Am Wochenende ist in der Region Aue und Schwarzenberg einiges los. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
unseren Redakteuren
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel