Ins Eisstadion Schönheide wird für Samstag zur ersten Eisdisco des Jahres eingeladen. Bild: Niko Mutschmann
Ins Eisstadion Schönheide wird für Samstag zur ersten Eisdisco des Jahres eingeladen. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Eisdisco, Konzert und Weihnachtsbaum-Verbrennen
Von unseren Redakteuren
Eisläufer kommen am Wochenende in Schönheide auf ihre Kosten, ausgediente Weihnachtsbäume lodern in Lichtenau bei der Feuerwehr. Eine Hommage an Pink Floyd gibt es in Aue.

Eisdisco Schönheide: Zur ersten Eisdisco in diesem Jahr wird ins Eisstadion Schönheide am Samstag ab 18.30 Uhr eingeladen. Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 12 Euro. Ein Paar Schlittschuhe im Verleih kosten 5 Euro.
