Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Eisdisco, Konzert und Weihnachtsbaum-Verbrennen

Schwarzenberg
Eisläufer kommen am Wochenende in Schönheide auf ihre Kosten, ausgediente Weihnachtsbäume lodern in Lichtenau bei der Feuerwehr. Eine Hommage an Pink Floyd gibt es in Aue.
Eisdisco Schönheide: Zur ersten Eisdisco in diesem Jahr wird ins Eisstadion Schönheide am Samstag ab 18.30 Uhr eingeladen. Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 12 Euro. Ein Paar Schlittschuhe im Verleih kosten 5 Euro.
