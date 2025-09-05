Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Oldtimertreff, Fest-Premiere, Techno-Party

Schwarzenberg
Ob Oldtimertreff in Schönheide, Fest-Premiere in Bad Schlema oder Techno-Party in Zwönitz: Am Wochenende ist in der Region Aue und Schwarzenberg einiges los. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
In der Region Aue und Schwarzenberg sind am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen angekündigt. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was wo los ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.