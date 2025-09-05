Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Oldtimertreffen in Schönheide ist der Platz am Rathaus immer gut gefüllt.
Zum Oldtimertreffen in Schönheide ist der Platz am Rathaus immer gut gefüllt. Bild: Eberhard Mädler/Archiv
Zum Oldtimertreffen in Schönheide ist der Platz am Rathaus immer gut gefüllt.
Zum Oldtimertreffen in Schönheide ist der Platz am Rathaus immer gut gefüllt. Bild: Eberhard Mädler/Archiv
Schwarzenberg
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Oldtimertreff, Fest-Premiere, Techno-Party
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Oldtimertreff in Schönheide, Fest-Premiere in Bad Schlema oder Techno-Party in Zwönitz: Am Wochenende ist in der Region Aue und Schwarzenberg einiges los. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.

In der Region Aue und Schwarzenberg sind am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen angekündigt. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was wo los ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
10.07.2025
3 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Oldtimer-Treffen, Techno-Party, Biker-Gottesdienst
Alte Fahrzeuge können am Samstag am Bahnhof Schönheide Süd bewundert werden.
Ob Motorradfahrer-Gottesdienst, Techno-Party oder Oldtimer-Treffen: Am Wochenende warten in der Region Aue und Schwarzenberg wieder mehrere Veranstaltungen. „Freie Presse“ hat mehrere Tipps parat.
unseren Redakteuren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
08.08.2025
3 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Kräutertag, Oldtimer und Wanderung
In Schönheide wird am Samstag die Marmeladen-Königin gekürt. Davor wird probiert.
Ob Marmeladenkönigin oder Klosterwanderung: Am Wochenende warten in der Region Aue und Schwarzenberg einige Veranstaltungen. „Freie Presse“ hat drei Tipps parat.
Eberhard Mädler
Mehr Artikel