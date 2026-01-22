„Das ist doch nicht mehr normal“: Tätlicher Angriff auf Taxifahrer in Schwarzenberg

Schwarzenberg
Am Montagabend hat ein 16-Jähriger einen 52-jährigen Taxifahrer am Bahnhof in Schwarzenberg unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Mit fatalen Folgen.
Diesmal war es der Bahnhofsvorplatz in Schwarzenberg, auf dem sich der Vorfall ereignet hat: Bereits am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, hat ein 16-Jähriger aus Georgien unvermittelt einen 52-jährigen Taxi-Fahrer ins Gesicht geschlagen, der daraufhin ins Krankenhaus und später sogar operiert werden musste, wie die Familie am Donnerstag gegenüber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.