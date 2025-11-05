„Das ist ein Meilenstein“: Stadt im Erzgebirge bekommt 10-Millionen-Euro-Paket vom Freistaat

Schwarzenberg
Seit vielen Jahren engen hohe Schulden den Handlungsspielraum von Johanngeorgenstadt massiv ein. Jetzt erhält die Stadt Geld vom sächsischen Finanzministerium – und zwar eine ganze Menge.
Die gute Nachricht kam schriftlich aus Dresden. Sachsens Finanzministerium gewährt Johanngeorgenstadt eine sogenannte Bedarfszuweisung von mehr als 9,9 Millionen Euro. Ein Teil der Summe – rund 3,4 Millionen Euro – werde „unverzüglich“ ausgezahlt, heißt es in der Information an die Verwaltung.
