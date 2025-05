Das ist zum Kindertag im Raum Aue und Schwarzenberg los: Schnee-Spaß, Familientour und Kinderfest

In Eibenstock am Adlerfelsen gibt es echten Schnee, auf dem Spiegelwald erstmals ein Kinderfest. Eintritt frei heißt es zudem an vielen Orten für kleine Leute.

Am Sonntag ist Kindertag, da stehen die kleinen Leute im Mittelpunkt vieler Veranstaltungen. Wo was zu erleben ist in der Region Aue-Schwarzenberg, erklärt „Freie Presse".