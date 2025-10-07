Defekt am Schrägaufzug in Schwarzenberg behoben – Lift läuft wieder

Schwarzenberg
Ein Defekt am Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche Schwarzenberg hatte dazu geführt, dass Gäste der Lichternacht Treppen steigen mussten. Nun gibt es gute Neuigkeiten.
„Es ist höchst ärgerlich, und wir haben seit Mittwoch wirklich alles probiert, aber der Schrägaufzug wird zur Nacht der Lichter nicht fahren.“ Das hatte Stadtwerkechef Sascha Wehrmann am vergangenen Donnerstag nur wenige Stunden vor der abendlichen Veranstaltung in der Schwarzenberger Altstadt erklären müssen.
