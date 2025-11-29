Deko-Panne oder neuer Trend im Erzgebirge? Eine Tradition steht Kopf

Hoppala, ist da nicht was schief gegangen beim Dekorieren für den Advent? Schwibbogen hängend? Für Doreen Schönfelder sind diese Schwibbogen gleich aus zwei Gründen praktischer.

Die meisten Passanten stutzen derzeit, wenn sie am Büro von Doreen Schönfelder an der Oberen Schlossstraße in Schwarzenberg vorbeilaufen. Zwei Schritt zurück: Hier stimmt doch was nicht? Bei der Vertreterin einer Versicherung hängen die Schwibbögen „verkehrt herum" im Fenster. Obwohl das typisch erzgebirgische Motiv wiederum richtig zu...