Detektiv weggestoßen: Mutmaßliche Diebe flüchten aus Kaufland in Schwarzenberg

In der Kumpelhöhle des Erzgebirgsstadions hat der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue am Samstagnachmittag seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Dabei gewährten die Vereinsverantwortlichen ihren Mitgliedern transparente sowie ausführliche Einblicke in die teils düsteren Finanzen. Eine Abstimmung brachte eine Beitragserhöhung. "Freie Presse" beobachtete.