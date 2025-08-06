Die süße Seite der Stadt Schwarzenberg und den Schokoladen-Herrmann als Nachbar

Das süße, aber fast vergessene Geschichtskapitel der Stadt. Ein Blick in die Vergangenheit mit Erinnerungen aus Kindertagen von Joachim Naundorff (Teil 2).

Neben der Tatsache, dass es in Schwarzenberg von 1869 bis 1935 eine Schokoladenfabrik gab, überrascht außerdem, dass damals auch mehrere Schokoladen- und Zuckerwaren-Großhändler in der Stadt existierten. Einer der Bekanntesten war der „Schokoladen-Herrmann“. Walter Herrmann und seine Frau Margarethe eröffneten 1938 ein...