Diese fünf Schwarzenberger können sich aus gutem Grund silberne Ehrennadel der Stadt ans Revers heften

Die Stadt Schwarzenberg ehrt seit 2006 Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement mit der silbernen Ehrennadel „Schwarzenberger Edelweiß“. Wer diesmal zu den Geehrten gehörte.

Dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, auch unheimlich flexibel sind, das haben die diesjährigen Preisträger des „Schwarzenberger Edelweiß“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ebenso, wie die Stadtverwaltung und das Team vom Ratskeller. Denn durch den Großbrand in der Altstadt, wurde die für jenen Montag anberaumte Festsitzung...