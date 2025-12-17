MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein. Bild: Lara Lässig
Vermessen am Mittwochvormittag den Baum auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg: Julian Rielemann (l.) und Alexander Neumeister.
Vermessen am Mittwochvormittag den Baum auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg: Julian Rielemann (l.) und Alexander Neumeister. Bild: Ronny Küttner
Für den Zschopauer Weihnachtsbaum haben die Vermesser eine Größe von 14,55 Metern bestimmt.
Für den Zschopauer Weihnachtsbaum haben die Vermesser eine Größe von 14,55 Metern bestimmt. Bild: Andreas Bauer
Am Ende jedes Einsatzes wird an dem vermessenen und bewerteten Baum – wie hier von Julian Rielemann und Alexander Neumeister (v. l.) – eine Weihnachtskugel gehängt.
Am Ende jedes Einsatzes wird an dem vermessenen und bewerteten Baum – wie hier von Julian Rielemann und Alexander Neumeister (v. l.) – eine Weihnachtskugel gehängt. Bild: Lara Lässig
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein. Bild: Lara Lässig
Vermessen am Mittwochvormittag den Baum auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg: Julian Rielemann (l.) und Alexander Neumeister.
Vermessen am Mittwochvormittag den Baum auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg: Julian Rielemann (l.) und Alexander Neumeister. Bild: Ronny Küttner
Für den Zschopauer Weihnachtsbaum haben die Vermesser eine Größe von 14,55 Metern bestimmt.
Für den Zschopauer Weihnachtsbaum haben die Vermesser eine Größe von 14,55 Metern bestimmt. Bild: Andreas Bauer
Am Ende jedes Einsatzes wird an dem vermessenen und bewerteten Baum – wie hier von Julian Rielemann und Alexander Neumeister (v. l.) – eine Weihnachtskugel gehängt.
Am Ende jedes Einsatzes wird an dem vermessenen und bewerteten Baum – wie hier von Julian Rielemann und Alexander Neumeister (v. l.) – eine Weihnachtskugel gehängt. Bild: Lara Lässig
Schwarzenberg
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Von Lara Lässig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.

Wenn im Erzgebirge die Weihnachtsbäume auf den Marktplätzen stehen, beginnt für eine kleine Gruppe von Fachleuten eine besondere Arbeit. Seit 2009 ziehen Vermesser des Chemnitzer Ingenieurbüros Wuttke für einen Weihnachtsbaum-Contest in der Adventszeit durch die Region und ermitteln die exakte Höhe der majestätischen Tannen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:57 Uhr
2 min.
Ehemaliger Fußball-Nationalspieler in Ecuador erschossen
Ecuadors Ex-Nationalspieler Mario Pineida ist ermordet worden.
Mario Pineida spielte einst für Deutschlands WM-Gegner Ecuador. Nun wurde der 33-Jährige Opfer eines tödlichen Angriffs in Guayaquil.
13.12.2025
1 min.
Weihnachtsbäume im Wettkampf: Steht der Höchste erneut in Chemnitz?
Am 18. Dezember soll der Chemnitzer Weihnachtsbaum vermessen werden.
Alle Jahre wieder werden die Bäume auf den Weihnachtsmärkten der Region vermessen. Chemnitz steht noch aus.
Elisa Leimert
09:00 Uhr
3 min.
Doch nicht mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz: Stadtrat bestätigt Haushaltssperre
Im November hatte es Proteste gegen die geplanten Kürzungen gegeben.
Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat wurde ein Vorstoß von Linken und Grünen abgelehnt. Warum die CDU den Antragstellern Unredlichkeit vorwirft.
Erik Anke
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
07.12.2025
4 min.
Weihnachtsbaum-Verkauf im Erzgebirge: Preise, Tipps und Trends
Auszubildende Charlize Ludwig, Marktleiter Udo Schreiter und das weitere Team vom RHG-Markt in Annaberg-Buchholz haben derzeit alle Hände voll zu tun mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen.
Hochkonjunktur herrscht derzeit bei den Händlern von Weihnachtsbäumen. Doch was kostet inzwischen ein Christbaum? Welche Art ist besonders beliebt? Und wie bleibt der Baum lange frisch? „Freie Presse“ hat sich in der Region umgehört.
Patrick Herrl, André März und Sebastian Paul
17.12.2025
4 min.
Plauener Restaurant Skylounge vor der Eröffnung: „Bastelgerichte machen wir hier nicht“
Die Skylounge-Betreiber Jil-Cécil Mortsch und Sven Peters in der Restaurant-Küche: Soft-Opening noch vor Weihnachten.
Rund zweieinhalb Jahre nach Baubeginn befinden sich die Arbeiten am Bike-House-Neubau an der Hammerstraße auf der Zielgeraden. Auch das Lokal im Dachgeschoss soll noch vor Weihnachten starten.
Swen Uhlig
Mehr Artikel