Schwarzenberg
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Wenn im Erzgebirge die Weihnachtsbäume auf den Marktplätzen stehen, beginnt für eine kleine Gruppe von Fachleuten eine besondere Arbeit. Seit 2009 ziehen Vermesser des Chemnitzer Ingenieurbüros Wuttke für einen Weihnachtsbaum-Contest in der Adventszeit durch die Region und ermitteln die exakte Höhe der majestätischen Tannen.
