Digitale Anzeigetafeln im Erzgebirge verweisen auf gedruckte Fahrpläne – Änderung offenbar so schnell nicht in Sicht

Schwarzenberg
Die digitalen Anzeigetafeln am Busbahnhof in Schwarzenberg zeigen seit Wochen nur noch ein Bild. Doch die Antwort auf die Frage, wann diese wieder richtig funktionieren, ist niederschmetternd.
Dass digitale Technik empfindlich ist und auch mal versagt, ist bekannt. Doch die digitalen Anzeigetafeln am Busbahnhof in Schwarzenberg zeigen nunmehr seit Wochen nur noch das eine Bild. Noch leuchten einige von den mehr als zehn Displays, und sie verweisen auf die Fahrplanaushänge. Den gedruckten Fahrplan auf Papier hinter Glas.
