Dilemma der Garagenpachten in Schwarzenberg zieht sich hin: Bislang ein Drittel der neuen Verträge unterschrieben

Schwarzenbergs Oberbürgermeister Ruben Gehart hat im Stadtrat über den Stand der neuen Verträge mit Garagenpächtern informiert. Kritiker der Verträge streben nun Bürgerbegehren an.

„Bislang haben wir 1068 Rückmeldungen erhalten", sagt Schwarzenbergs Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU), der jetzt im Stadtrat über den Stand der Neuvermietungen von Garagen im Stadtgebiet informierte. Demnach hätten von den etwa 1200 Garagen auf städtischem Grund 899 Pächter neue Verträge angefordert. Von diesen wiederum liegen...