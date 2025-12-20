Dorf im Erzgebirge holt sich eine Fernsehshow: Wie die Pöhlaer die Live-Sendung erleben

Schwarzenberg
Der MDR hat am Freitagabend live aus Pöhla gesendet. Das Fernsehpublikum lernte die Menschen des Ortes und die Adventszeit im Erzgebirge kennen. Ein emotionaler Moment war jedoch nicht im TV zu sehen.
Es ist kurz nach Acht am Freitagabend. Halb Pöhla scheint auf den Beinen. Schließlich steht der Schwarzenberger Ortsteil gleich für anderthalb Stunden im Rampenlicht und im Fokus der Fernsehkameras. Pöhla hatte sich erfolgreich für „Hol’ Dir Deine Show“ beworben.
