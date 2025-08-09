Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Schwarzenberger Ortsteil Bermsgrün wird wieder gebaut.
Im Schwarzenberger Ortsteil Bermsgrün wird wieder gebaut.
Schwarzenberg
Dorfstraße in Bermsgrün ab Montag wegen Bauarbeiten voll gesperrt
Von Beate Kindt-Matuschek
Weil im Auftrag der Telekom Kabel verlegt werden, wird am Montag die Dorfstraße in Bermsgrün voll gesperrt. Auch nahe dem Stadtzentrum wird gebaut.

In Bermsgrün werden ab Montag im Auftrag der Telekom Kabel verlegt. Die dafür notwendigen Tiefbauarbeiten führen zu einer Vollsperrung der Dorfstraße (K 9130) in zwei Abschnitten. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der erste Bauabschnitt beginnt aus Richtung Wolfshof kommend kurz vor dem Abzweig Gemeindestraße und endet nach der Zufahrt Neue...
Mehr Artikel