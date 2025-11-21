Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Pöhla waren in der Nacht zum Buß- und Bettag Einbrecher auf Tour.
In Pöhla waren in der Nacht zum Buß- und Bettag Einbrecher auf Tour. Bild: Georg Ulrich Dostmann
In Pöhla waren in der Nacht zum Buß- und Bettag Einbrecher auf Tour.
In Pöhla waren in der Nacht zum Buß- und Bettag Einbrecher auf Tour. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Schwarzenberg
Drei Einbrüche in einer Nacht im Erzgebirge – Diebe machen Pöhla unsicher
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
In der Nacht zum Mittwoch waren Einbrecher in Pöhla unterwegs. Die Polizei ermittelt jetzt wegen besonders schweren Diebstahls.

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch ihr Unwesen in Pöhla getrieben. Bereits am Donnerstag wurde durch die Polizei ein Einbruch in den Landgasthof gemeldet, wo die Täter Bargeld entwendet hatten. Am Freitag nun ergänzte die Polizei die Reihe der Delikte, die womöglich ebenfalls auf das Konto der Einbrecher gehen. Denn auch an der...
