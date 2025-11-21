Drei Einbrüche in einer Nacht im Erzgebirge – Diebe machen Pöhla unsicher

Schwarzenberg
In der Nacht zum Mittwoch waren Einbrecher in Pöhla unterwegs. Die Polizei ermittelt jetzt wegen besonders schweren Diebstahls.
Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch ihr Unwesen in Pöhla getrieben. Bereits am Donnerstag wurde durch die Polizei ein Einbruch in den Landgasthof gemeldet, wo die Täter Bargeld entwendet hatten. Am Freitag nun ergänzte die Polizei die Reihe der Delikte, die womöglich ebenfalls auf das Konto der Einbrecher gehen. Denn auch an der...
