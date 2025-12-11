MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hannah Junghans verkauft am „Glühwichtl“ die Heißgetränke.
Hannah Junghans verkauft am „Glühwichtl“ die Heißgetränke. Bild: Kindt-Matuschek
Hannah Junghans verkauft am „Glühwichtl“ die Heißgetränke.
Hannah Junghans verkauft am „Glühwichtl“ die Heißgetränke. Bild: Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Drei Neuerungen rund um den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein „Glühwichtl“ erweist sich als Magnet für kleine und große Leute. Eine Schirmbar öffnet am Abend und auch eine Winterhütte gibt es.

Eine Garage, umgebaut zum einem Glühwichtl-Stand, an dem Besuchern des Schwarzenberger Weihnachtsmarktes Heißgetränke der ausgefallenen Art kredenzt werden. Das ist eine der entdeckten Neuerungen im Markttrubel. Das Angebot gehört zum Modegeschäft „Oh, la, la“ an der Eibenstocker Straße. Die kleine Eisenbahn, die über dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
10.12.2025
4 min.
Gurken-Glühwein und Co: Diese kulinarischen Spezialitäten bietet der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt
Bei Axel Biela und Hannah Junghans auf der Eibenstocker Straße gibt es Gurkenglühwein.
Auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt warten ungewöhnliche Leckereien auf die Besucher. Neben Flammlachs und Yogurette-Mandeln gibt es sogar Glühwein aus Gurke und Kiwi. Schmeckt das? Und was kostet es?
Katja Lippmann-Wagner
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
26.11.2025
2 min.
Weihnachtsliedersingen im Erzgebirge - Chorgemeinschaft Schwarzenberg hofft auf „Klebeeffekt“
Gudrun Dötschel zeigt eines der für die Aktion gestalteten Liederbücher.
Die Mitglieder der Chorgemeinschaft Schwarzenberg freuen sich auf ein offenes Weihnachtsliedersingen im Advent. Ein Abend zum Sich-Ausprobieren.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel