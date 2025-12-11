Drei Neuerungen rund um den Schwarzenberger Weihnachtsmarkt

Ein „Glühwichtl“ erweist sich als Magnet für kleine und große Leute. Eine Schirmbar öffnet am Abend und auch eine Winterhütte gibt es.

Eine Garage, umgebaut zum einem Glühwichtl-Stand, an dem Besuchern des Schwarzenberger Weihnachtsmarktes Heißgetränke der ausgefallenen Art kredenzt werden. Das ist eine der entdeckten Neuerungen im Markttrubel. Das Angebot gehört zum Modegeschäft „Oh, la, la" an der Eibenstocker Straße. Die kleine Eisenbahn, die über dem...