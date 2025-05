Dreister Diebstahl im Erzgebirge: Historischer Opferstock in Kirche entwendet

Unbekannte Täter sind in eine Kirche in Schwarzenberg eingedrungen und haben den Opferstock mitgenommen. Der Schaden ist erheblich.

In Schwarzenberg hat sich am Donnerstagnachmittag ein besonders dreister Fall von Diebstahl ereignet. Erneut sind unbekannte Täter in eine unverschlossene Kirche an der Oberen Schloßstraße eingedrungen und haben dabei den Opferstock entwendet. Bereits am 12. Mai hatten Täter versucht, den historischen Opferstock mittels eines Hebelwerkzeugs zu...