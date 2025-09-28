„Edelweiss Wiesn“ in Schwarzenberg fällt aus – dafür wird andernorts ein neues Oktoberfest gefeiert

Schwarzenberg
In Schwarzenberg finden in diesem Jahr keine „Edelweiss Wiesn“ als Oktoberfest statt. Oktoberfestfans müssen sich umorientieren, denn es gibt ein neues Angebot in der Stadt.
In den vergangenen Jahren hatte das Oktoberfest in Schwarzenberg „Edelweiss Wiesn“ geheißen. Für dieses Jahr ist die Veranstaltung jedoch abgesagt. Darüber informiert der Veranstalter auf seiner Facebookseite. Die Hintergründe wollte er auf Nachfrage nicht erklären.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.