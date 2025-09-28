Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Edelweiss Wiesn“ in Schwarzenberg fällt aus – dafür wird andernorts ein neues Oktoberfest gefeiert

Schwarzenberg
„Edelweiss Wiesn“ in Schwarzenberg fällt aus – dafür wird andernorts ein neues Oktoberfest gefeiert
Von Caspar Leder
In Schwarzenberg finden in diesem Jahr keine „Edelweiss Wiesn“ als Oktoberfest statt. Oktoberfestfans müssen sich umorientieren, denn es gibt ein neues Angebot in der Stadt.

In den vergangenen Jahren hatte das Oktoberfest in Schwarzenberg „Edelweiss Wiesn“ geheißen. Für dieses Jahr ist die Veranstaltung jedoch abgesagt. Darüber informiert der Veranstalter auf seiner Facebookseite. Die Hintergründe wollte er auf Nachfrage nicht erklären.
