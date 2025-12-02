Ein neues Näh-Atelier im Erzgebirge, wo der Name der Inhaberin Programm ist

Ina Heßelbarth ist gelernte Damenmaßschneiderin und hat viele Ideen. Nun übernimmt sie in Schwarzenberg das renommierte Bekleidungshaus Schöne und will daraus weit mehr als eine Nähstube machen.

Die drei Buchstaben ihres Vornamens hat Ina Heßelbarth aus Raschau zum Programm ihrer neuen Geschäftsidee gemacht. Denn „I.N.A. steht für: Ich nähe alles“, sagt die 40-Jährige. Die drei Buchstaben ihres Vornamens hat Ina Heßelbarth aus Raschau zum Programm ihrer neuen Geschäftsidee gemacht. Denn „I.N.A. steht für: Ich nähe alles“, sagt die 40-Jährige.