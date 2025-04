Einbrecher durchforsten Garagenkomplex im Erzgebirge und machen reichlich Beute

Die Polizei ermittelt jetzt in einem besonders schweren Fall von Diebstahl, der sich offenbar in der Nacht zum Samstag in Breitenbrunn ereignet hat.

Vermutlich in der Nacht zum Samstag haben Unbekannte einen Garagenkomplex an der Schachtstraße in Breitenbrunn durchforstet und brachen schließlich in drei Garagen ein. Die Einbrecher entwendeten schließlich drei Sätze Kompletträder auf Felgen, also insgesamt zwölf Autoreifen. Zudem nahmen sie Motorradbekleidung, ein Fahrrad sowie Teile... Vermutlich in der Nacht zum Samstag haben Unbekannte einen Garagenkomplex an der Schachtstraße in Breitenbrunn durchforstet und brachen schließlich in drei Garagen ein. Die Einbrecher entwendeten schließlich drei Sätze Kompletträder auf Felgen, also insgesamt zwölf Autoreifen. Zudem nahmen sie Motorradbekleidung, ein Fahrrad sowie Teile...