Einbruch bei Juwelier im Erzgebirge: Diebe lassen Schmuckstücke und Uhren mitgehen

Schwarzenberg
In ein Juweliergeschäft in Schwarzenberg ist eingebrochen worden. Die Täter stahlen Schmuck und Uhren aus der Auslage. Was bisher bekannt ist.
Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag bei einem Juwelier an der Schloßstraße in Schwarzenberg eingebrochen. Wie die Polizei informiert, hebelten sie die Ladentür auf und verschafften sich Zutritt zum Geschäft. Aus Schaufenstern und Auslagen entwendeten sie Schmuckstücke und Uhren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.