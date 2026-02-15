MENÜ
Einbrecher haben sich Zugang zu einem Juwelier in Schwarzenberg verschafft.
Einbrecher haben sich Zugang zu einem Juwelier in Schwarzenberg verschafft.
Schwarzenberg
Einbruch bei Juwelier im Erzgebirge: Diebe lassen Schmuckstücke und Uhren mitgehen
Von Michael Felber
In ein Juweliergeschäft in Schwarzenberg ist eingebrochen worden. Die Täter stahlen Schmuck und Uhren aus der Auslage. Was bisher bekannt ist.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag bei einem Juwelier an der Schloßstraße in Schwarzenberg eingebrochen. Wie die Polizei informiert, hebelten sie die Ladentür auf und verschafften sich Zutritt zum Geschäft. Aus Schaufenstern und Auslagen entwendeten sie Schmuckstücke und Uhren.
