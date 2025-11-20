Einbruch in Gasthof im Erzgebirge: Diebe erbeuten Bargeld

Unbekannte sind gewaltsam in einen Gasthof in Schwarzenberg eingedrungen. Der Schaden geht in die Tausende.

In Schwarzenberg hat sich zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh ein Einbruch in einen Gasthof an der Hauptstraße ereignet. Einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz zufolge verschafften sich der oder die Unbekannten zwischen 22 Uhr am Abend und 5.30 Uhr am Morgen über ein Fenster gewaltsam Zutritt. Dann durchsuchten sie den Gastraum, den...