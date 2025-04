Einbruchserie im Erzgebirge: Täter haben jetzt nicht nur Garagen im Visier

Die dreisten Einbrecher haben wieder zugeschlagen. In Johanngeorgenstadt brachen sie elf Garagentore auf. Aus einem Mehrfamilienhaus stahlen sie Elektrowerkzeuge im Wert von 3000 Euro.

Diese Einbrecher sind dreist und nicht zu fassen: Eine Serie mit knapp 30 Einbrüchen hält das Erzgebirge in Atem. In Johanngeorgenstadt, Eibenstock, Breitenbrunn und Aue brachen die Täter in Garagen ein. Ein Ende ist offenbar nicht in Sicht.