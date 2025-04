Einbruchserie im Erzgebirge: Zeigt ein Foto das Fahrzeug der Täter?

Im Westerzgebirge gibt es eine Serie von Garagen-Einbrüchen. In den sozialen Netzwerken wird mit einem Foto vor den Einbrechern gewarnt. Was sagt die Polizei zu dem Hinweis?

Seit sechs Wochen hält eine Einbruchsserie das Westerzgebirge in Atem. Über 40-mal wurde in Garagen eingebrochen. Der Stehlschaden ist auf rund 60.000 Euro angewachsen. In den sozialen Netzwerken wie Facebook wird vor den Einbrechern gewarnt. Sogar ein Foto ist aufgetaucht, welches das Tatfahrzeug zeigen soll.