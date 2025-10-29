Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Horst Möckel ist der Herr über das historische Archiv der Erzgebirgssparkasse.
Horst Möckel ist der Herr über das historische Archiv der Erzgebirgssparkasse. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Einen Koffer voller Kohle für den „historischen Horst“ aus dem Erzgebirge
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Horst Möckel ist der Macher des größten Sparkassenarchivs, das es derzeit in Deutschland gibt. Jetzt hat der Schwarzenberger seinen 75. Geburtstag gefeiert. Denkt er nun ans Aufhören?

Geld hat er genug: Vom Kupfergroschen über den Alu-Pfennig bis hin zur harten Westmark, egal ob in Münzform oder Scheinen. Doch jetzt hat Horst Möckel, der nicht nur von den Mitarbeitern der Erzgebirgssparkasse liebevoll „unser historischer Horst“ genannt wird, tatsächlich einen Koffer voller Kohle geschenkt bekommen. Denn das...
