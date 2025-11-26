Elternbeiträge für die Kinderbetreuung steigen 2026 auch in Schwarzenberg

Der Stadtrat von Schwarzenberg hat die Erhöhung der Elternbeiträge beschlossen, bleibt damit an der gesetzlichen Untergrenze. Warum das „Nein“ der Opposition für andere Stadträte keine Option ist.

Einen solchen Beschluss haben fast alle Gemeinde- und Stadträte in den zurückliegenden Tagen fassen müssen: Es geht um die steigenden Kosten für die Betreuung von Kindern in Krippen, Kindergärten sowie Hort. Der Grund dafür sind die flächendeckend gestiegenen Betriebskosten für die Einrichtungen. Dazu gehören neben dem größten Posten... Einen solchen Beschluss haben fast alle Gemeinde- und Stadträte in den zurückliegenden Tagen fassen müssen: Es geht um die steigenden Kosten für die Betreuung von Kindern in Krippen, Kindergärten sowie Hort. Der Grund dafür sind die flächendeckend gestiegenen Betriebskosten für die Einrichtungen. Dazu gehören neben dem größten Posten...