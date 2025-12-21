Englische Weihnacht im Erzgebirge: Knabenchor aus London singt in Schwarzenberg

Die St.-Georgen-Kirche in Schwarzenberg ist am Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Der Grund: ein Auftritt des Trinity Boys Choir aus London.

