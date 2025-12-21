MENÜ
Bild: . Carsten Wagner
Die Knabenstimmen des Trinity Boys Choir erklangen am Sonntag in Schwarzenberg. Bild: . Carsten Wagner
Schwarzenberg
Englische Weihnacht im Erzgebirge: Knabenchor aus London singt in Schwarzenberg
Von Katja Lippmann-Wagner
Die St.-Georgen-Kirche in Schwarzenberg ist am Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Der Grund: ein Auftritt des Trinity Boys Choir aus London.

Die St.-Georgen-Kirche Schwarzenberg ist am vierten Advent bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. Die Besucher des Gotteshauses wollten die bestens ausgebildeten Knabenstimmen des Trinity Boys Choir aus London erleben. Die Jungen in ihren blauen Gewändern brachten die englische Weihnacht ins Erzgebirge. Sie ist weltweit bekannt und vereint...
